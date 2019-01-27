Son Dakika Haberleri: Maltepe'nin Kreş Öğretmenlerine Eğitim

Maltepe'nin Kreş Öğretmenlerine Eğitim

1 saat önce

"İstanbul/Maltepe 95" projesi kapsamında Maltepe Belediyesinden gelen taleple belediye bünyesindeki kreşlerde görev yapan 37 öğretmene çocuk bakım elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Maltepe'nin Kreş Öğretmenlerine Eğitim, System.String[]
"İstanbul/ Maltepe 95" projesi kapsamında Maltepe Belediyesinden gelen taleple belediye bünyesindeki kreşlerde görev yapan 37 öğretmene çocuk bakım elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Maltepe Belediyesi, Bernard Van Leer Vakfı, Üsküdar Üniversitesi ve Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneği işbirliğiyle belediye kreşinde eğitim veren 37 öğretmene "Belediyelerin Kreş, Yuva ve Gündüz Bakımevlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi Eğitim Programı" kapsamında eğitim verildi. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'nde düzenlenen eğitimin ilk gününde Üsküdar Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Sarp tarafından "3-6 Yaş Çocuk Gelişimi ve Bakımı" ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi Pınar Demir tarafından "3-6 Yaş Çocuklarda Beyin Gelişimi" konusunda seminer verildi. Daha sonra kurumda ve evde çocuğun kitapla tanışması ve aile içi iletişim ve etkileşim konularında atölye çalışması düzenlendi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Neşe Şekerci "3-6 Yaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları", Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneğinden Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk gelişimci olarak çalışan Uzman Yasemin Yılmazer, "3-6 Yaş Çocuklarda Davranış Problemleri" konularında eğitim düzenledi. Eğitim sonrası "Davranış Problemlerine Çözüm Önerileri" ve "Çocuğun Gelişiminde Yaratıcı Drama" konularında atölye çalışmaları yapıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" Projesi Binali Yıldırım: Genel Başkan'ın Ziyareti Cumhur İttifakı'na Güç Vermiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:22:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'nin Kreş Öğretmenlerine Eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]