Maltepe'nin mahallelerinde yenileme çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri nisan ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğu haftalık faaliyet çalışmalarını Maltepelilerle paylaştı.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü paylaştığı nisan ayı faaliyetleri çerçevesinde Maltepenin 15 mahallesinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Buna göre ilçe genelinde nisan ayı boyunca Altayçeşme, Aydınevler, Altıntepe, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Cevizli, Çınar, Esenkent, Feyzullah, Fındıklı, Girne İdealtepe, Gülensu, Küçükyalı ve Zümrütevler mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altayçeşme Mah. Gazipaşa Sokak, Aydınevler Mah. Öncel Sokak, Altıntepe Mah. Cevahirci Sokak, Sırmakeş Sokak, Bağlarbaşı Mah. Motif Sokak, Özmeriç Sokak, Cevizli Mah. Kır Sokak, Yavuz Sokak, Çınar Mah. Papatya Sokak, Yıldız Sokak, Girne Mah. Papatyalık Sokak, İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Caddesi, Zümrütevler Mah. Evim Çıkmazı yeni inşaat önü çalışması, Altıntepe Mah. Cihadiye Caddesi, Başıbüyük Mah. Trafo Caddesi duvar onarım çalışması, Altayçeşme Mah. İstiklal Caddesi, Bağlarbaşı Mah. Gülyolu Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Kooparatif Caddesi, Fındıklı Mah. Candostum Sokak, Hancıoğlu Caddesi, Petrol Sokak, Feyzullah Mah. Mehtap Sokak, İdealtepe Mah. Sağlık Sokak, Gülensu Mah. Üçler Caddesi, Zümrütevler Nazmi İlkler Sokak kaldırım imalatı ve kaldırım onarım çalışmaları, Bağlarbaşı Mah. Cevahir Sokak, Cevizli Mah. Çınarlık Sokak, Fındıklı Mah. Işıltı Sokak, Küçükyalı Mah. Polis Mahmut Sokak yağmur suyu oluğu, yağmur suyu kanal onarımı, yağmur suyu mazgal temizliği çalışması tamamlandı. Ayrıca, yapılan çalışmalar arasında Bağlarbaşı Mah. Orta Meydan Sokak, Cevizli Mah. Zuhal Caddesi elektrik onarım çalışması, Esenkent Mah. Nailbey Sokak tel çekim çalışması, Gülensu Mah. Emek Caddesi korkuluk montajı ve Zümrütevler Mah. Adatepe Caddesi Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinin bir kısmına kilit taşı yapım çalışmaları tamamlandı.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle ve sokakların dışında Maltepe genelinde her zaman olduğu gibi nisan ayı boyunca da sosyal medyadan vatandaşlardan gelen acil taleplerin de mutlaka değerlendirildiğini belirtti.