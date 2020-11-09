Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı - Son Dakika

Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı

09.11.2020 13:26
Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı, System.String[]

Maltepe'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrası bölgedeki depremzede çocuklar için yardım kampanyası gerçekleştirdi.

Maltepe'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrası bölgedeki depremzede çocuklar için yardım kampanyası gerçekleştirdi. Tüm kreşlerin katıldığı ve "minik yürekler umut olacak" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan 16 kolilik giysi ve eşyalar, deprem bölgesine gönderildi.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, İzmir depremi sonrası bölgedeki çocuklar için bir yardım kampanyası başlattı. Minikler, 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası dışarıda kalan çocuklara harçlıklarından biriktirerek aldıkları çocuk kıyafetleri, oyuncak, kırtasiye malzemeleri gibi ürünleri hediye paketi yaparak gönderdi. Toplamda 16 kolilik yardım eşyaları "minik yürekler umut olacak" sloganıyla yola çıkarıldı.

"Bizi bu masumiyet kurtaracak"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından miniklerin anlamlı etkinliğini duyurarak yaptığı açıklamada; "Maltepeli minik yüreklerden, ülke kadar kocaman büyük dayanışma... Kreşlerimizde eğitim gören evlatlarımız, gönüllerinden kopan ne varsa, deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan İzmirli kardeşlerine gönderdi. Bizi de yarınlarımızı da bu masumiyet kurtaracak" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı
Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı
Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı
Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı

Maltepe, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysam kendimden şüphe etmeliyim Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
12:51
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti         
10:57
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei