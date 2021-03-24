Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm - Son Dakika

Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm

24.03.2021 09:58
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Maltepe Belediyesi park alanlarında hayata geçirdiği dönüşüm projeleri ile ilçeye 5 bin metrekare yeni park alanı ve yeşil alan kazandıracak.

Maltepe Belediyesi park alanlarında hayata geçirdiği dönüşüm projeleri ile ilçeye 5 bin metrekare yeni park alanı ve yeşil alan kazandıracak. Parklarda kurulacak büfeleri ise ihtiyaç sahibi kadınlar işletecek.

Maltepe Belediyesi Çınar mahallesindeki Atatürk Parkı ile Altayçeşme mahallesindeki Metem Sitesi Parkı'nda dönüşüm projelerini hayata geçiriyor. Proje ile toplamda 5 bin metrekare yeni park alanı ve yeşil alan kazandırılacak. Atatürk Parkı'nda dönüşüm kapsamında 2.500 metrekare alan yeniden düzenlenerek sosyal yaşam alanları artırılacak. Yeşilin hakim olacağı park alanında vatandaşların rahat nefes alabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve yürüyüş yapabileceği yeni alanlar inşa edilecek. Çocuklar için oyun alanlarının genişletilerek 200 metrekareye çıkarılacak.

Büfeler kurulacak kadınlar işletecek

Metem Sitesi Parkı'nda ise yine 2500 metrekarelik bir alan ilçe halkının kullanımına açılacak. Vatandaşların ilgi göstereceği bir sosyal yaşam alanına dönüşecek parkta yürüyüş alanları, spor için fitness grupları, basket potası, masa tenisi, özel oyun ve spor alanları da kurulacak. Dönüşüm kapsamında park alanı içine kurulacak olan büfeler ise dikkat çekiyor. Kadın istihdamı konusunda önemli çalışmalara imza atan belediye, buradaki büfeleri de yine kadınlara emanet edecek. Büfeleri ilçedeki ihtiyaç sahip kadınlar işletecek. Böylelikle ilçedeki kadınlar için iş kapısı da açılmış olacak.

Girne Mahallesi'ne 1400 m2'lik yeni park

Ekipler Girne mahallesinde ise 1400 metrekare toplam alanlı yeni park yaptı. 820 metrekare yeni yeşil alanı da ilçeye kazandıran parkta çocuklar için oyun alanları, oturma grupları ve yürüyüş alanları mevcut. Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelinde parklarda bakım ve onarım çalışmasını sürdürürken yeşillendirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tüm parklarda zemin, oyun grupları ve spor aletlerini yenileyen ekipler, ilçe genelinde ağaçlandırma çiçek dikimi konusunda da yoğun bir çalışma yürütüyor. - İSTANBUL

Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm
Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm
Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm
Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm
Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm

Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi, Maltepe Belediyesi, geri dönüşüm, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'nin parklarında büyük dönüşüm - Son Dakika


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