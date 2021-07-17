Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır - Son Dakika

Maltepe Belediyesi tarafından temizlenen, ilaçlanan ve denetimi yapılan kurbanlık hayvanların satıldığı ve kesimlerinin yapıldığı ilçenin tek kurban pazarı bayrama hazır hale getirildi. 21 büyükbaş, 7 küçükbaş çadırının bulunduğu Başıbüyük Kuyular Düzü Mevkii'nde kurulan pazarda yaklaşık bin 500 hayvan bulunuyor.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimi yapılan ilçenin tek kurban pazarında ilaçlama gerçekleştirdi. Başıbüyük Kuyular Düzü Mevkii'nde kurulan ve içerisinde 21 büyükbaş, 7 küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu alanda 'Simental', 'Montofon' ve yerli ırktan oluşan yaklaşık 600 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan satılmayı bekliyor.

Hem hijyenik, hem uygun

Kurban Bayramı öncesi hijyenik denetimleri yapılan pazar alanının sorumlusu Ergün Yılmaz, her vatandaşı hijyenik ortamda kesim yapması için buraya davet etti. Yılmaz, "Halkımız burada istediği hayvanı bulabilir. Burada ülkemizin dört bir yanından gelen sağlıklı ve kesime hazır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız var. İsteyen vatandaşlarımız oldukça hijyenik ve uygun bir ortamda kesimlerini de gerçekleştirebilir. Sağ olsun belediyeden ekiplerimiz sorunlarımızla da ve alanın temizliğiyle de ilgileniyor" dedi. - İSTANBUL