Son Dakika Haberleri: Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor
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Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor

7 saat önce

Maltepe Belediye Meclisi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Rize'nin Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması noktasındaki teklifinin Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor, System.String[]
Maltepe Belediye Meclisi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Rize'nin Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması noktasındaki teklifinin Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Maltepe Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplandı. Gündeme dair 10 maddenin görüşülüp hukuk ve imar komisyonlarına havale edildiği toplantıda, bütün siyasi partiler tarafından geçmiş Ramazan Bayramı kutlandı ve iyi dilek temennilerinde bulunuldu. Gündemde yer alan Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak'ta bulunan ve Barış Manço Parkı olarak bilinen parka Barış Manço isminin verilmesi yönündeki teklif oybirliğiyle Hukuk Komisyonu'na sevk edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Rize'nin Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması noktasındaki teklifinin de Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından Meclis'in bir sonraki toplantısının 12 Haziran Çarşamba günü yapılmasına karar verilerek oturum kapatıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
Fındıklı, Rize, Maltepe, Güncel
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