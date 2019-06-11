Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor
7 saat önce
- MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı
ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu. 1'inci Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan Meclis'te Maltepe
ile Rize Fındıklı'nın kardeş belediye olma konusu Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Gündemde yer alan Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak'ta bulunan ve Barış Manço
Parkı olarak bilinen parka resmi olarak da Barış Manço isminin verilmesi yönündeki teklif oybirliğiyle Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. Meclis'in bir sonraki toplantısının 12 Haziran Çarşamba
günü yapılmasına karar verilerek oturum kapatıldı.
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