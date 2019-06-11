Son Dakika Haberleri: Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor
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Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor

7 saat önce

- MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu.

Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor, System.String[]
- MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu. 1'inci Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan Meclis'te Maltepe ile Rize Fındıklı'nın kardeş belediye olma konusu Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Gündemde yer alan Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak'ta bulunan ve Barış Manço Parkı olarak bilinen parka resmi olarak da Barış Manço isminin verilmesi yönündeki teklif oybirliğiyle Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. Meclis'in bir sonraki toplantısının 12 Haziran Çarşamba günü yapılmasına karar verilerek oturum kapatıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
Maltepe, Fındıklı, Rize, Güncel
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