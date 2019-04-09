Maltepe Sahil Yolunda Kaza: 2 Yaralı
46 dakika önce
Maltepe sahil yolunda dönüşün yasak olduğu yerde 'u' dönüşü yapan bir araç, yolda seyreden motosiklet ile çarpıştı.
Maltepe
sahil yolunda dönüşün yasak olduğu yerde 'u' dönüşü yapan bir araç, yolda seyreden motosiklet ile çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza Maltepe sahil yolunda İdealtepe mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla Kartal
istikametine doğru seyir halinde olan Olcay E., dönüşün yasak olduğu yerde 'u' dönüşü yapmaya çalışırken, bu sırada yolda ilerleyen Bilal D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırıma çıkarken motosikletteki iki kişi yere savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralananlar tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan Duyazat A.'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Bilal D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araç
sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:32 Kaynak: İHA
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