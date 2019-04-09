Maltepe Sahil Yolunda Kaza: 2 Yaralı
24 dakika önce
Maltepe sahil yolunda kaza: 2 yaralı Dönüşün yasak olduğu yerden dönen araç motosiklete çarptıİSTANBUL - Maltepe sahil yolunda dönüşün yasak olduğu yerde u dönüşü yapan bir araç yolda seyreden motosiklet ile çarpıştı.
Maltepe
sahil yolunda kaza: 2 yaralı
Dönüşün yasak olduğu yerden dönen araç motosiklete çarptı
İSTANBUL - Maltepe sahil yolunda dönüşün yasak olduğu yerde u dönüşü yapan bir araç yolda seyreden motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten düşüp yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç
sürücüsü ise ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Kaza Maltepe sahil yolunda İdealtepe mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla Kartal
istikametine doğru seyir halinde olan Olcay Erdağ, dönüşün yasak olduğu yerde u dönüşü yapmaya çalıştı. Erdağ yönetimindeki araç, o sırada yolda ilerleyen Bilal Doğan
yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırıma çıkarken motosikletteki iki kişi yere savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralananlar tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan Duyazat Aban'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken Bilal Doğan ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:50 Kaynak: İHA
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