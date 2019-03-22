Son Dakika Haberleri: Maltepe Sahil Yolunda Kaza: 5 Yaralı

Maltepe Sahil Yolunda Kaza: 5 Yaralı

15 dakika önce

Maltepe'de sahil yolunda bir araç yolda dönmeye çalıştığı sırada bir dolmuş ile çarpıştı.

Maltepe Sahil Yolunda Kaza: 5 Yaralı, System.String[]
Maltepe'de sahil yolunda bir araç yolda dönmeye çalıştığı sırada bir dolmuş ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe sahil yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir araç, iddialara göre yönünü değiştirip dönmeye çalıştığı sırada yoldan gelen bir dolmuş sürücüsü aracı fark edemeyerek çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Vekili, "Olayda ölenimiz yok, yaralılarımız var onların da durumu ağır değil. Araç tersten dönmeye çalıştığı sırada dolmuş şoförü, aracı fark edemeyerek çarpıyor ve kaza meydana geliyor. Emniyetten aldığımız bilgilere göre 5 yaralımız var" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

İstanbul, Araç, Maltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz? Yine Banker Bilo Sahnesi, Yine Afganlı Göçmenler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe Sahil Yolunda Kaza: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]