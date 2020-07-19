Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı

Turgut Özal Bulvarında gece saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Turgut Özal Bulvarında gece saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Park halindeki bir minibüse çarparak durabilen otomobil defalarca takla attı. Otomobilin içerisindeki üç kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken sürücü kayıplara karıştı.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi


Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi


Üç kişinin yaralandığı, sürücünün ise kayıplara karıştığı trafik kazası saat 04.00 sıralarında Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi sahil yolu Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İçerisinde sürücüsüyle birlikte dört kişinin bulunduğu otomobil süratle seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı sonra da takla atarak park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Maltepe itfaiye istasyonuna bağlı ekiplerle birlikte çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan üç kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapılırken yaralılar daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


İddiaya göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaçtı


Kazanın hemen ardından kısa sürede belirtilen adreste olan polis ekipleri sürücünün kim olduğunu öğrenmek istedi. Hafif yaralı olan kazazedelerden hiç birisi sürücünün kim olduğunu polise söylemezken iddiaya göre alkollü olan sürücü kazadan hemen sonra olay yerini terk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sahil yolunda Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobil ile park halindeyken kazaya dahil olan minibüs çekici yardımıyla kaldırılıp yol temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 04:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 05:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]