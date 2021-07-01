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Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler - Son Dakika

Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler

01.07.2021 13:16
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler, System.String[]

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 100 kişilik bir ekiple Maltepe açıklarında kürek çekti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 100 kişilik bir ekiple Maltepe açıklarında kürek çekti. Maltepe kıyıları temizliği ile dikkat çekerken, belediye Milli kürek takımı sporcularının eğitmenliğinde vatandaşlara ücretsiz kürek eğitimine başlıyor.

Türkiye'nin denizlerinde bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi nedeniyle her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Kabotaj Bayramı bu yıl ilk defa Maltepe'de etkinlikle kutlandı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün İdealtepe Amatör ve Balıkçılar derneği Kürek Şubesiyle birlikte Maltepe açıklarında düzenlediği etkinlikte 100 kişilik ekip kanolarla birlikte kürek çekti. Aralarında milli sporcuların da olduğu etkinliğe katılarak sporcularla birlikte kürek çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında aldığı bu kararın bizim için ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle denizlerimizin kirlendiği bir dönemde bugünün düşünülerek kutlanması çok büyük anlam ifade ediyor" diye konuştu.

Milli sporcular Maltepe'de kürek eğitimi verecek

Maltepe Belediyesi, ilçe sahilinde ücretsiz kürek eğitimlerine başlıyor. Milli sporcuların eğitmenliğinde gerçekleştirilecek eğitimler 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Yaklaşık 1.5 ay boyunca devam edecek eğitimlere ilk etapta 100 kişi katılacak. 8 milli kürekçi tarafından verilecek eğitimler 12-17 yaş grubu ve 18 yaş üstü olmak üzere iki grup halinde yapılacak. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Pekin, "Maltepe deniziyle ve sahiliyle deniz sporlarına çok elverişli bir yer. Biz de bunu Maltepe halkı için fırsata çevirmek istiyoruz. Maltepelilere bu güzel denizde ücretsiz eğitimler vereceğiz. İlk etapta 100 kişilik bir ekip ile eğitimlerimize başlayacağız. Talebe göre daha sonra yeni planlamalar yapabiliriz. Burada birbirinden profesyonel 8 milli kürekçi eğitmenimiz olacak. Hem pandemi önlemlerini hem de denizde yaşanacak olumsuzluklara karşı tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. Maltepeliler gönül rahatlığıyla ücretsiz kurslarımıza katılabilir" dedi.

Kılıç'tan müsilaj açıklaması

Maltepe kıyılarının büyük ölçüde müsilajdan arındığına dikkat çeken Başkan Ali Kılıç, "Marmara Denizinin müsilajdan arındırılması için başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere büyük bir mücadele örneği ortaya koyuluyor. Bugün de burada göründüğü gibi Maltepe kıyıları büyük ölçüde müsilajdan arındırılmış durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü daha sonra 5 kişilik Sualtı Tüplü Dalış ekibiyle beraber dalış organizasyonu yaptı. 10 metre derinliğe ekip su altında Türk Bayrağı ve Maltepe Belediyesi bayrağı açarak Kabotaj Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL

Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler

Ali Kılıç, Maltepe, Milli, Kürek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler - Son Dakika


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