Maltepe sahilde sandaldan denize düşen 2 kişi kurtarıldı
29 dakika önce
- Maltepe sahilde sandaldan denize düşen iki kişi kurtarıldıİSTANBUL - Maltepe'de denize açılan 2 kişi sandalın alabora olması sonucu denize düştü.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:04 Kaynak: İHA
- Maltepe
sahilde sandaldan denize düşen iki kişi kurtarıldı
İSTANBUL - Maltepe'de denize açılan 2 kişi sandalın alabora olması sonucu denize düştü.Sahil güvenlik tarafından denizden çıkarılan iki kişinin durumunu iyi olduğu öğrenildi. Cevizli
sahilde 19.30 sıralarında iki kişi sandalla denize açıldı. Karadan yaklaşık 300 metre açığı giden 2 kişinin bindiği sandal alabora oldu. Suya düşen şahsıların çırpındığını gören vatandaşlar sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipler 2 şahıs denizden çıkarttı. Hastaneye gitmeyi reddeden iki şahıs polisler tarafından ifadeleri alındı.
Olay anlatan Mustafa Albayarak, "İmdat diye bağırıyorlardı. Hemen sahil güvenliğe koştum. Sahil güvenlik gelir gelmez kurtardılar. İki kişi vardı. Tekneye tutunuyorlardı" dedi.
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