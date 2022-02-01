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Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü - Son Dakika

Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü

01.02.2022 10:07

Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü Maltepe Sahilde yan yatan gemi 60 gündür kurtarılmayı bekliyor Maltepe'de kıyıya vuran geminin son hali havadan görüntülendi Maltepe' de şiddetli lodos sonrası kıyıya vurarak yan yatan gemi 60 gündür...

Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü

Maltepe Sahilde yan yatan gemi 60 gündür kurtarılmayı bekliyor

Maltepe'de kıyıya vuran geminin son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe' de şiddetli lodos sonrası kıyıya vurarak yan yatan gemi 60 gündür kaldırılmayı bekliyor. Sahilde kıyıya vuran gemiden kopan bazı parçalar denize sürüklenirken, sahile inen çocuklar ise canlarını hiçe sayarak gemi içerisine giriyor ve oyun oynuyor. Vatandaşların bir an önce kaldırılmasını istediği geminin son hali ise havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde İstanbul'da meydana gelen şiddetli lodos ve fırtına sonrası Maltepe Sahili'nde iskeleye demirli olan Ro Ro isimli gemi halatından kurtularak kıyaya sürüklenmiş ve yan yatmıştı. Olay üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık süre boyunca gemi için herhangi bir kurtarma işlemi gerçekleştirilmedi. Gemiye ait bazı parçaların yerinden koparak denizde sürüklendiği görülürken yan yatan geminin çevresindeki suyun renginde de değişim olduğu gözlemlendi.

Gemi çocukların oyun alanına döndü

Öte yandan her gün yüzlerce insanın uğrak noktası olan Maltepe Sahil'de kimi çocukların ise gemi içerisine girerek oyun oynadığı görüldü. Vatandaşlar geminin bir an önce kaldırılmasını isterken yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.

"Anne olarak benim hoşuma gitmiyor"

Sahilde yürüyüşe çıkan Gamze Açıkgöz isimli vatandaş, "Hemen hemen her gün buradan geçiyorum. Batık gemileri görüyorum. Açıkça tehlike arz ediyor. Küçük çocuklar geminin üzerine çıkarak oyun oynuyorlar. Bir anne olarak empati yaptığımda bu görüntüler benim hoşuma gitmiyor. Umarım yetkililer bir an önce konuyla ilgilenir" diye konuştu.

Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü
Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü
Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü
Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü

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oyunlar, Maltepe, Lodos, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence: Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü - Son Dakika
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