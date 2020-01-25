Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor . - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor . - Son Dakika

Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor .

6 saat önce

Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor.

Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor ., System.String[]

Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor . - İSTANBUL

İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!
Depremden kurtarılan üniversite öğrencisi yaşadıklarını anlattı: Kedi deliğinden kurtardılar beni Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köy'ü depremde tamamen yok oldu Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 14:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor . - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]