Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor . - Son Dakika

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Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor .
6 saat önce
Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:42 Kaynak: İHA
Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor . - İSTANBUL
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