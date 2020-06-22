Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu

İstanbul Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki bir genç, denize atlayıp intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri genci denizden çıkardı.

Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki bir genç, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Sahilde oturan 24 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri genci kurtarmak için arama çalışmalarına başladı. DENİZDEN ÇIKARILDI Sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu 24 yaşındaki genç, denizden çıkarıldı. Genç çocuğun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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