MALTEPE SAHİLİ'NDE İFTAR YAPTILAR - Son Dakika
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MALTEPE SAHİLİ'NDE İFTAR YAPTILAR

10.04.2022 20:39

Havaların ısınmasıyla kimi vatandaşlar oruçlarını Maltepe Orhangazi Parkı'nda açmayı tercih etti.

Havaların ısınmasıyla kimi vatandaşlar oruçlarını Maltepe Orhangazi Parkı'nda açmayı tercih etti.

Ramazan'ın 9'uncu gününde havaların da ısınmasıyla kimi vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla iftarlarını Maltepe Orhangazi Parkı'nda yapmayı tercih etti. İftara kısa bir süre kala evde hazırladıkları yiyecekleri getiren İstanbullular, parkta iftar saatini bekledi.

Arkadaşlarıyla iftar yapmaya gelen bir kişi, Hazırlık yaptık. Arkadaşlarımızla iftar yapacağız inşallah. Maltepe sahile bir yıldır gelmiyordum. Çok özlemişiz, açık hava, mesafe. Menüde sarma var, fırın makarnamız var. Bir de tatlımız var, mezelerimiz var dedi.

İftar yapmayı bekleyen başka bir kişi ise, Hava çok güzel. Bahar geldi. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Çorbamız var. Pilavımız var, tavuğumuz var. İçeceklerimiz var, tatlımız var. Salata çeşitlerimiz var. Güzel yani her gün buradayız diye konuştu.

MALTEPE SAHİLİ'NDE İFTAR YAPTILAR
MALTEPE SAHİLİ'NDE İFTAR YAPTILAR
MALTEPE SAHİLİ'NDE İFTAR YAPTILAR

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Kaynak: DHA

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