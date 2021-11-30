MALTEPE SAHİLİ'NDE LODOS NEDENİYLE KIYIYA OTURAN GEMİ BATTI - Son Dakika

MALTEPE'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi gece saatlerinde su alarak battı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYİS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu. Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde geldi. Gece saatlerinde ise dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi su alarak battı.

Gemi sahiplerinin arkadaşı olduğunu söyleyen Kerim Kılıç, "Şimdi zaten bu hava üç gündür dört gündür beklenen bir havaydı. Cumadan başladı, 3-5 dediğimiz bir hava bu şimdi, yalnız 5-7'ye kadar çıktı bu hava. Burada çıkartma gemileri bunlar. AYİS 1, AYİS 2 diye. AYİS 1 gemisi tabi halatlarını koparınca buraya bu şekilde yanladı ve kayalara vurup su aldı. Şu an battı. Sabah daha şiddetli bir hava daha var oda aşağı yukarı beş altı gibi diğer gemiye baştan hafif dokunuyor." dedi.