Üye Girişi
Maltepe sahili uluslararası müsabakalara kapılarını açıyor - Son Dakika

Maltepe sahili uluslararası müsabakalara kapılarını açıyor

10.06.2021 16:58
Maltepe sahili uluslararası müsabakalara kapılarını açıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe'deki tenis kortlarını yenileyerek dört mevsim hizmete uygun hale dönüştürdü. Yenilenen kortların açılışını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan tenis kortları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yenilendi. Daha önce yaz aylarında kullanılabilen ve zemininde ciddi dezenformasyon olan kortlar yılın 12 ayı kullanılabilir hale dönüştürüldü. Tamamen yenilenerek üstü kapatılan tenis kortlarında ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılması için de Türkiye Tenis Federasyonu'ndan sertifika alındı. İçerisinde 4 tenis kortunun, tribünlerin, soyunma odalarının bulunduğu 3 bin 100 metrekarelik alanın üstünü kapatan İBB, bu tesisi çok amaçlı olarak kullanmayı planlıyor. Afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacak tesiste sergi, konser, panel, söyleşi vs. pek çok organizasyona da ev sahipliği yapılacak.

İMAMOĞLU: MODERN BİR TESİS İNŞA ETTİK

Tesisin açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç ile birlikte tesisimizin müjdesini veriyoruz. Burada çok modern bir kapanma çalışması yaptık. Örneğin salonun modern soğutma ve ısınma sistemiyle yaz ve kış aylarında aşırı sıcak ya da soğuk havada salon spora çok elverişli olacak. Tribünlerimizin de yapılmasıyla birlikte tesisimiz özellikle ulusal ve uluslararası müsabakalara da uygun hale getirildi. Aynı zamanda zemin kalitesi ve hava sirkülasyonu ile başarılı bir tesis inşa edildi. Bu tesisin özellikle depreme dayanıklı olduğunu öğrendik. Allah korusun bir afet durumunda bu tesis, bir afet toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Daha fazla sporcumuzun burada faydalanacağını görüyorum. Çok sayıda evladımız buradan sportif başarılara yürüyecek. Bunun yanı sıra Orhangazi Şehir Parkımıza önemli bir tesis daha kazandırıyoruz. Uluslararası müsabakaların yapılabileceği, zeminiyle ve tribünleriyle çok güzel bir atletizm pistini de tamamlamak üzereyiz. Tüm bu çalışmalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle birlikte üretmeye devam ediyoruz." dedi.

BAŞKAN KILIÇ'TAN İBB'YE TEŞEKKÜR

Tesisin yenilenmesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'na ve İBB çalışanlarına teşekkür eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ekrem Başkan görevi devralmasından sonra tüm ilçelerde olduğu gibi Maltepe'de güzel hizmetlere imzasını atıyor. Burası açık bir kort alanıydı, yılın belirli aylarında çok kısıtlı zaman diliminde kullanmak mümkün oluyordu. Tesisin yenilenmesiyle birlikte yılın 12 ayı, yağmur demeden sıcak demeden kullanılabilecek olması ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak olması çok güzel bir gelişme. Maltepe halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Açılışın ardından İmamoğlu ve Kılıç aynı park alanı içerisinde inşa edilen ve yapımında sona gelinen atletizmi pistini de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Atletizmi pisti hizmete açıldığında da bu alandaki uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması planlanıyor.

Maltepe sahili uluslararası müsabakalara kapılarını açıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Maltepe sahili uluslararası müsabakalara kapılarını açıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı 17:05 Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu 16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti 16:16 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı 15:21 Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı 15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti 14:00 Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti

Son Dakika Haberleri
17:11 Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi!
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
16:54 Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
16:49 Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
16:15 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
15:42 Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş sürpriz bir cevap verdi
15:39 Kısmi güneş tutulması başladı
Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi! Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi!         
17:12
Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim         
17:03
Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak         
16:55
Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı         
16:50
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı         
15:33
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 17:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe sahili uluslararası müsabakalara kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement