MALTEPE SAHİLİNDE 85 YAŞINDAKİ KADININ CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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MALTEPE SAHİLİNDE 85 YAŞINDAKİ KADININ CESEDİ BULUNDU

30.01.2023 14:28

MALTEPE SAHİLİNDE 85 YAŞINDAKİ KADININ CESEDİ BULUNDUGamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu.

MALTEPE SAHİLİNDE 85 YAŞINDAKİ KADININ CESEDİ BULUNDU

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından kayalıklardan çıkarılan cesedin 85 yaşındaki Melek Tokay'a ait olduğu belirlendi. Tokay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürüldü.

Maltepe'ye kızını ziyarete gelen 85 yaşındaki Melek Tokay, sahilde yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı. Maltepe sahilinde saat 12.30 sıralarında devriye gezen güvenlik görevlileri, kayalıklarda bir kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokay'ın kızı Gülgez Karataş da annesini aramak için geldiği sahilde, polis ekiplerini gördü. Cesedin annesine ait olduğunu teşhis eden Karataş sinir krizi geçirdi. Kayalıklara sıkışan ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Melek Tokay'ın cenazesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Kaynak: DHA
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