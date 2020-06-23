Maltepe sahilinde denize atlayan genç kurtarılamadı - Son Dakika

İstanbul Maltepe Sahili'nde 25 yaşındaki Salih Türker, telefon ve cüzdanını kayalıklara bıraktıktan sonra denize atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, genci denizden çıkardı. Hastaneye götürülen genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Maltepe sahilde saat 21.30 sıralarında 1995 doğumlu Salih Türker isimli genç telefon ve cüzdanını kayalıklara bıraktıktan sonra denize atladı. Bir süre açıldıktan sonra çırpınmaya başlayan genci gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gencin yardımına ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri genci bota aldıktan sonra sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Uzun süre ambulans içerisinde müdahaleye devam sağlık ekipleri talihsiz genci en yakında yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için büyük çaba sarf ettiği 25 yaşındaki Türker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi kararı alınırken polis ekipleri gencin denize yüzmek için mi yoksa hayatına son vermek için mi girdiğini araştırıyor. - İSTANBUL