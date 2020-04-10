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Maltepe sahilinde nikah öncesi 'sosyal mesafesiz" hatıra fotoğrafı
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor
ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Maltepe
sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Nikaha gelen gelin ile damat ve yanındaki iki kişi sahilde bir süre yürüdü. Yakınları bir kadın "sosyal mesafe" kuralına uymadan damat ile gelinin arasına girerek fotoğraf çektirdi. Sahilde yürüyen, güneşlenen, fotoğraf çektiren birçok kişinin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:28 Kaynak: DHA
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