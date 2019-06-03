Maltepe sahilinde tekne alabora oldu
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Maltepe sahilinde gezinti yapmak amacıyla küçük tekneyle denize açılan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi yaşadı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:20 Kaynak: AA
sahilinde gezinti yapmak amacıyla küçük tekneyle denize açılan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi yaşadı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe sahilinde gezinti yapmak amacıyla denize açılan 2 kişi, kıyıdan yaklaşık 400 metre açıldıktan sonra tekneleri alabora oldu.
Denizdeki diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri geldi.
Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kıyıya çıkardı. Teknede, başka bir tekneye bağlanarak kıyıya kadar çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kurturulan kişilerin hayati tehlikesi olmadığı ve hastaneye gitmeyi reddettikleri öğrenildi.
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