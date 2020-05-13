Maltepe sahilindeki yoğunluk havadan fotoğraflandı - Son Dakika

"ÖZLEMİŞİM. BAYAĞIDIR EVDEYİM"
Remziye Elif Yılmaz, "Şu anda deniz kıyısında oturduk, gezdik. Ama bu süre bütün çocuklara yetmiyor. Evde kaldığımız süreçten daha iyi. Evde kaldığımız sürece evde oturduk, ailece kitap okuduk. Ailemle vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.
Ali Doruk, "Biraz yürüdüm, şimdi de bisiklete biniyorum. Özlemişim. Bayağıdır evdeyim. Evde de oyun oynuyoruz annem ve babamla. Bir kere maket yapmıştım. Dersler de var" dedi. Dışarıyı çok özlediğini söyleyen Su Ecrin ise, "Yürüyüşe çıktık. Dışarıyı çok özlemişim. Oyun oynayacağım, gezeceğim" dedi.