MALTEPE SAHİLİNDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 0-14 yaş grubu için saat 11.00'dan 15.00'a kadar kaldırılmasının ardından çocuklar aileleriyle birlikte sahillere ve parklara akın etti. Aileleriyle Maltepe Sahile gelen çocukların kimi bisikletlerine bindi, kimi sahillerde oyun oynadı. Çocukların maske takıp sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken, sahilde güvenlik görevlileri maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.

"ÖZLEMİŞİM. BAYAĞIDIR EVDEYİM"Remziye Elif Yılmaz, "Şu anda deniz kıyısında oturduk, gezdik. Ama bu süre bütün çocuklara yetmiyor. Evde kaldığımız süreçten daha iyi. Evde kaldığımız sürece evde oturduk, ailece kitap okuduk. Ailemle vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Ali Doruk, "Biraz yürüdüm, şimdi de bisiklete biniyorum. Özlemişim. Bayağıdır evdeyim. Evde de oyun oynuyoruz annem ve babamla. Bir kere maket yapmıştım. Dersler de var" dedi. Dışarıyı çok özlediğini söyleyen Su Ecrin ise, "Yürüyüşe çıktık. Dışarıyı çok özlemişim. Oyun oynayacağım, gezeceğim" dedi.

- İstanbul