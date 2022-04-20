Maltepe sakinleri Dragos Deresi'ndeki kirlilik ve kötü kokudan şikayetçi - Son Dakika

Maltepe ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Dragos Deresi'nde kirlilik kaynaklı suyun rengindeki değişim ve kötü koku, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Dragos Deresi'nde suyun rengi kirlilik kaynaklı olarak zaman zaman kahverengi veya yeşile dönüyor. Dereden çevreye kötü kokular da yayılıyor. Mahalle sakinleri ve sahile yürüyüşe gelen vatandaşlar, dereden yayılan kötü kokudan duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Dragos Deresi'nin yakınında ikamet eden Costa Halamidis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyraz olduğu zaman deredeki bütün pisliklerin denize aktığını anlattı. Bir süre öncesine kadar derede sandallar olduğunu ancak kirlilik nedeniyle kaldırıldığını belirten Halamidis, "Binaların bütün kanalizasyon atıkları dereye bağlandı. Bu dere kanalizasyonu denize boşaltıyor." dedi.

Dereden akan pislikler nedeniyle artık sahilde denize de girilemediğini vurgulayan Halamidis, şunları söyledi:

"Burada gezemezsin, duramazsın. Bazen çok pis kokuyor. Şu an dere koyu gri, çok kötü renk, bütün pislikler var. Deniz, koli basili, bakteri doluyor. Denizde canlı balık bulamazsın, ölüyorlar. Buradan denize girmek, kendini ölüme atmaktır, imkansız."

Halamidis, deredeki kirliliğe çözüm bulunmasını isteyerek, "Ne zaman çözülür bilemiyorum. En azından temizlemeleri lazım. Büyük kanalizasyon borularından yapsınlar, dereyi başka yere nakletsinler. 5-6 sene dere kirli akmaza ancak kendini bulur. Kurbağlıdere'yi hallettiler, burayı da öyle yapabilirler." diye konuştu.