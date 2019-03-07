Son Dakika Haberleri: Maltepe Süreyyapaşa Barajında Bir Cesede Rastlandı

Maltepe Süreyyapaşa Barajında Bir Cesede Rastlandı

53 dakika önce

Maltepe'de Süreyyapaşa barajının suyunda yoldan geçen bir vatandaş tarafından cesede gördü.

Maltepe Süreyyapaşa Barajında Bir Cesede Rastlandı, System.String[]
Maltepe'de Süreyyapaşa barajının suyunda yoldan geçen bir vatandaş tarafından cesede gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek kontrol altına aldı. Polisin incelemeleri sürüyor.

Maltepe Girne Mahallesi Süreyyapaşa barajında bugün yoldan geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı. Ardından cesedin sudan çıkarılması için bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Polis, Maltepe, 3. Sayfa
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