Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışı 1 Ekim'den beri hafriyat kamyonlarıyla kapalı.

Belediyeyi protesto eden firma alacaklarının ödenmesini istiyor.

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul,(DHA)- Maltepe Belediyesi'nden temizlik hizmeti veren firmanın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'de başlattığı hafriyat kamyonlu eylem devam ediyor.

Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, temizlik ihalesinin başka bir şirkete verilmesi üzerine Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti. Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtiliyor. 1 Ekim'de başlayan eylem bugün de devam etti. Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışındaki hafriyat kamyonları hala burada.

Maltepe Belediyesi konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise, "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denilmişti.