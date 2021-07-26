Maltepe Tıp Merkezi, 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Kadın hastalıkları ve doğum, 2 dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerinde hizmet alan vatandaşlar ise, bu yeni bölümlerden dolayı belediye görevlilerine teşekkür ederek, böyle bir hizmeti ilk kez gördüklerini, ortamın steril olmasından tutun da doktorların çok ilgili olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Küçükyalı'da hizmet veren Maltepe Belediyesi'ne bağlı "Tıp Merkezi"nde 4 poliklinik ve diyetisyenlik bölümleri hasta kabulüne başladı. Genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, kulak-burun-boğaz, biyokimya laboratuvarı, radyoloji (ultrasonografi, mamografi vb. hizmetleri), röntgen hizmetleri birimleri ve 2 psikologla hizmet veren merkez, artık 2 dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile diyetisyenlik bölümlerinde de hasta kabul edecek.

ÜCRETSİZ HİZMET

Pandemi sürecinde de ücretsiz bir biçimde kaliteli sağlık hizmetini sürdürmeye devam eden Maltepe Tıp Merkezi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nilüfer Gündoğdu, Dahiliye Uzmanları Dr. Deniz Şentürk ve Dr. Turgay Özay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Severge ile Diyetisyen Tuğba Kahvecioğlu'nu bünyesine kattı. Bu bölümlerden hizmet alan vatandaşlar, yeni bölümlerden dolayı belediye görevlilerine teşekkür ederek, böyle bir hizmeti ilk kez gördüklerini, ortamın steril olmasından tutun da doktorların çok ilgili olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti