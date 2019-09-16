- Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ödüllü final

Ödül törenine evlilik teklifi damgasını vurdu

10 ayrı dalda Jüri Özel Ödülleri ve Emek Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Tiyatro Festivali muhteşem bir ödül töreni ile sona erdi. 10 ayrı dalda Jüri Özel Ödülü sahiplerini bulurken uzun yıllar tiyatroya emek vermiş isimlere de Emek Ödülü verildi. Festivalde ayrıca 7 ülke bir araya gelerek Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruluş protokolüne imza attı. Öte yandan ödül törenini sırasında sahneye çıkan Volkan Boy, sevgilisine evlenme teklifi yapınca renkli anlar yaşandı.

8 ülkeden ve Türkiye'nin 7 bölgesinden 28 tiyatro ekibinin katılımıyla gerçekleşen 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali unutulmaz bir gece ile sona erdi. Sandık Folklor ekibinin dans gösterisiyle başlayan gecede 10 ayrı dalda Jüri Özel Ödülü sahiplerini bulurken uzun yıllar tiyatroya emek vermiş isimlere de Emek Ödülü verildi. Ödülleri sahiplerine teslim eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tüm katılımcılara teşekkür ederken, "Kültürler arası kaynaşmaya katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm arkadaşlarımın emeğine, sanatına büyük saygı duyuyorum. 2 yıldan fazla zamandır hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat dostlarını Maltepe'ye getiriyoruz, bir büyük kaynaşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu çalışmalarımız her geçen yıl aratarak devam edecek" diye konuştu.

En iyi oyun Romanya tiyatrosunun

Açılış konuşmalarının ardından ise festival ödülleri sahiplerini buldu. 5 gün boyunca festivali yakından takip eden uluslararası bağımsız bir jüri tarafından 10 ayrı dalda Jüri Özel Ödülü verildi. En İyi Oyun Romanya Qeen Mary Tiyatrosu'nun Çığ adlı oyunu seçilirken, En İyi Yönetmen Eskişehir Sui Tiyatrosu'nun, 12 Öfkeli oyunun yönetmeni Hakkı Kuş oldu. Festivalde ayrıca En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Gürcistan Özürgeti Tiyatrosu'ndan Tamar Mdinararadze "Öpücük" oyunu ile, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Sarıyer Belediye Tiyatrosu'ndan Özden Işıltan "Katakkulli" oyunu ile Hayat Olcay Genç Yetenek Kadın Oyuncu Ödülü İstanbul Cihangir Atölye'nin "Lüküs Hayat" adlı oyununda oynayan tüm kadın oyunculara, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü KKTC Girne Belediye Tiyatrosu'ndan Cenk Gürçağ "2. Caddenin Mahkumu" oyunu ile, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Denizli Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'ndan Cevat Özalp "39 Basamak" oyunu ile, Emin Olcay Genç Yetenek Erkek Oyuncu Ödülü Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Tiyatrosu'ndan Ouluzade Ferhad "Boksör" oyunu ve Denizli Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'ndan Oğuzhan Çıplakoğlu "39 Basamak" oyunu ile, En İyi Sahne Tasarımı Ödülü Urla Toprak Sahne Tiyatrosu'nun "Bugün Ne Yazsam" oyunu ile En İyi Kostüm Ödülü Özbekistan Qaşkadarya Tiyatrosu'nun Dedemin Arzusu Oyunu'na verildi.

Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruldu

Festivalde ayrıca Emek Ödülleri de sahiplerini buldu. Festival komitesi tarafından belirlenen ve uzun yıllar sanata ve tiyatroya emek vermiş isimlere takdim edilen Emek Ödülleri'ne bu yıl Otkur Mahmatkulov, Vasil Çigokidze, Derman Atik, Nofel Veliyev, Erkan Cilak, Gökhan Bulut, Hüseyin Akçar, Erkal Umut, Arkın Selek, Hakan Kurt, Serkan Baştürk, Yaşar Gündem layık görüldü. Tiyatro sanatçıları ödüllerini Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın elinden aldı.

Festivalde önemli bir gelişme daha yaşandı. Festival kapsamında Maltepe'de bir araya gelen Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den tiyatro heyetleri Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin kurulmasına karar verdi. Her ülkeden bir temsilcinin katılımıyla sahnede imzalanan protokol resmen kabul edildi.

Sahnede sürpriz teklif

Tiyatro Festivali'nin final töreni sürpriz bir evlenme teklifine sahne oldu. Sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Volkan Boy, sevgilisi Özlem Baydemir'i de sahneye davet ederek evlenme teklifi etti. Baydemir, cebinden evlilik yüzüğünü çıkarıp sahnede yere diz çöken Boy'un evlilik teklifini kabul etti. O anlarda salonda büyük bir alkış koparken izleyiciler genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.