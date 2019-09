Maltepe Üniveristesi'nde akademik yıl renkli başladı

Rektör Şahin Karasar'dan renkli perküsyon performansı

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Açılış programındaki perküsyona darbukayla eşlik eden Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, öğrencilere, "Telefonlarınızı çıkarın, Instagram ve Twitter'dan beni takip edin" dedi. Maltepe Ünviersitesi'nin yeni ve eski öğrencileri, konser alanındaki açılış festivaline akın etti.

Maltepe Üniversitesi, 2019 - 2020 Akademik Yılı'nı renkli bir törenle açtı. Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış programı Okay Temiz'in ve Ümit Yılmaz Orkestrası'nın sunduğu müzikal performanslarla renklendi. Program öncesinde Okay Temiz'in perküsyon performansına Rektör Şahin Karasar ve davetliler de eşlik etti. Dağıtılan darbukalardan birini alan Karasar, yerine oturarak perküsyona eşlik etti. Okay Temiz'in gösterdiği ritimleri tekrar etmeye çalışan Rektör Karasar ve akademisyenler renkli görüntüler oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, kürsüde yaptığı açılış konuşmasında üniversitenin yeni öğrencilerine başarılar diledi. Prof. Dr. Karasar, "2019 - 2020 Akademik Yılını da her yıl olduğu gibi büyük bir enerjiyle açıyoruz. Burada sizler için öğleden sonra da devam edecek açılış festivali kapsamında çeşitli etkinliklerimiz var. Gördüğünüz gibi Maltepe Üniversitesi renkli bir aile, farklı bir aile, tam da hayatın içinden bir aile. Açılışta Sayın Okay Temiz'in performansında olduğu gibi aslında bütün yaşamımız harmoniyi yakalama çabasıyla geçiyor. Bu akademik yılda aramıza yeni katılan gençlerimizin de bu ailenin birer ferdi olmalarından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Üniversiteli olmak, üniversiteyi yaşamak ve burada geçireceğiniz zaman içerisinde akademik çalışmalarıyla, bilimiyle, sanatıyla aydınlığa açılan bu pencerede sizlere eğitim yolculuğunuzda muvaffak olacağınıza inanıyor, bir kez daha başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Karasar, "Belki size hiç kimse bundan sonra 'Telefonlarınızı çıkarın' demeyecek, bütün hocalarınız 'Telefonlarınızı kaldırın' diyecek. Ama ben özellikle öğrenci arkadaşlarıma, 'Telefonlarınızı çıkarın, Instagram ve Twitter'dan beni takip edin' diyorum. Çünkü birçok bilgiyi buradan paylaşıyor olacağız. Malum, çağımızın en büyük mecrası sosyal medya. Bunu kullanırken de elbette sosyal medya ahlakı dediğimiz, yani içinde her türlü ahlaki hassasiyeti barındırmanız gerekir kullanırken. Meselelere çok dikkat etmeniz gerekiyor Takibiniz bitti mi arkadaşlar? Sizleri sıcak, gerçek ve bizden bir eğitim anlayışına sahip olan üniversitemizde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar konuşmasında, "Bu noktada aramıza yeni katılan öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm öğrencilerimden üniversiteli olmanın anlamını bir kere daha düşünmelerini istiyorum. Bilimin ışığında çalışarak üniversiteli olmak, merak duyup araştırmaktan ve etik ilkelere bağlı olarak üretmekten geçiyor. Her şeyden önce istemek ve içselleştirmek gerekiyor. Unutmayın ki içselleştirdiğiniz her konuda başarıyı yakalamak mümkündür. Aksi durumda da maalesef mümkün değildir. Velilerinize şu mesajı vermek istiyorum, evlatlarınız önce Allah'a, sonra bize emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Burası bir aile sıcaklığını aratmayacak şekilde onlarla kaynaşacak. İnşallah 4, 5, 6 yıl sonra da onları mezun etmenin gururunu yine hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye Ümit Yılmaz orkestrası çıktı. Orkestranın çaldığı müziklere akademisyenler ve öğrenciler ilgiyle izledi.

Mimar Vedat Çakırca Konferans Merkezi'ndeki açılış programının tamamlanmasının ardından bu yıl Maltepe Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimine geçildi. Daha sonra konser alanına geçen yeni ve eski öğrenciler DJ performansı ve renkli gösterilerle eğlendi. Konser alanındaki etkinlikler kapsamında Doğukan Manço ve Manga'nın da Maltepe Ünviersitesi'ne gelerek öğrencilere müzik şöleni yaşatacağı öğrenildi.