Maltepe Üniversitesi erken eğitime kucak açtı

Eğitimciler yeni sezon öncesi Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı'nda bir araya geldi

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılının açılışına sayılı günler kala Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda ders zili çalan anaokulu öğrencilerinin tabi olduğu okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için yapılabilecekler masaya yatırıldı. Maltepe Üniversitesi'nin eğitime verdiği destek kapsamında benzer projelerin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul'daki eğitimcilerde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı' düzenledi. Maltepe Üniversitesi yerleşkesindeki Marma Otel'de düzenlenen çalıştayda birçok eğitmen bir araya geldi. 'Çocuk Dostu Okullar' ve 'Okullarımız Çocuk Sesleri Dolsun' başlıkları altında, okul öncesi eğitimde niteliğin arttırılmasının amaçlandığı çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde okul öncesi eğitimde yapılması planlanan çalışmalar ve 2019 - 2023 Stratejik Planı'nda yer alan amaçlar doğrultusunda okul öncesi eğitimin ihtiyaç duyduğu konular masaya yatırıldı. Çalıştayın açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, akademisyenler ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Çalıştayın açılış programında konuşan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, "Çok verimli ve renkli bir eğitim öğretim yılı olsun, hepimiz bunu diliyoruz. Bugün önemli bir gün. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için, okula uyum kapsamında bugün ders zili çalıyor. Gelecek hafta da artık eğitim öğretim yılımız başlıyor. İstanbul'daki birçok eğitmenin bir araya geldiği bu çalıştayda, 'Çocuk Dostu Okullar' ve 'Okullarımız Çocuk Sesleri Dolsun' başlıkları altında, okul öncesi eğitimde niteliğin arttırılması için çaba gösterilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ve 2019 - 2023 yıllarını kapsayan bir stratejik planımız var. Bu plan ve bu belge doğrultusunda önemli hususlar bugün masaya yatırılacak" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, "Tüm paydaşlarımızla birlikte, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılına, erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yaparak başlamak istedik. Yaz dönemi içerisinde ilçelerimizin her biri ayrı ayrı bu konu üzerinde yoğunlaşıp çalıştılar. Bu aslında normal çalıştay formatlarının biraz da dışında oldu. Uygulayıcıların bizzat yön vereceği bir çalıştay süreci geçirmeye gayret ettik. Her ilçemiz kendi özelinde kaliteyi, kapasiteyi, erişimi ve okul öncesini kuşatan diğer değişkenleri çok yönlü olarak ele almaya gayret etti. Bu yol haritası bizler için çok önemli. Bu yol haritasında, 2023 Eğitim Vizyon Belgemizde yer alan okul öncesi eğitimdeki yeni bakış açıları ile aslında İstanbul'a özgü yeni bir yol haritasına dönüşmüş olacak. İşte bugün, ilçe bazında ele alınan bu çalıştaylar, il düzeyinde tekrar ele alınıp yön verilmiş olacak" dedi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, "Okul öncesi eğitimi, özellikle son 15 - 16 yıldaki hükümetlerin en önemli eğitim politikaları arasında yer aldı. Bu konuda düzgün kayıtların tutulduğu 2002 yılını da bir milat olarak kabul ediyoruz. Rakamlara baktığımızda, bu yıl yaklaşık 370 bin çocuğun faydalandığı bu eğitimde bugün 1 milyon 600 bin çocuğa ulaşmanın verdiği bir mutluluk var. 4 - 5 yaş dediğimiz alanda o gün yüzde 11 olan okullaşma oranı bugün yüzde 85'lere çıkmış. Ama bu durum halen günümüzde okula gidemeyen yaklaşık 300 bin 5 yaş çocuğun olmadığı anlamına gelmiyor. Maalesef burada olmamızın bir nedeni de, işte ilkokula başlamadan önce okula gidemeyen 300 bin civarındaki 5 yaş çocuğumuz için öncelikli olarak ne yapılabilir, bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.

Hizmet içi eğitim çalışmaları, araştırma ve yayın, ölçme ve değerlendirme, projelendirme, üniversite adayı öğrenciler için mesleki rehberlik, ilkokul öğrencileri için çocuk Üniversitesi, misafir öğrenci hareketliliği, sanatsal ve sportif kurs ve etkinlikler gibi 40 farklı alanda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolüne imza atan Maltepe Üniversitesi, yıl içerisinde farklı projelere devam edeceği kaydedildi.