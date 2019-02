Maltepe Üniversitesi'nde Akreditasyon Eğitimi

ALMANYA merkezli uluslararası akreditasyon kuruluşu The Foundation for International Business Administration Accreditation'dan (FIBAA) Uzman Lars Weber, Maltepe Üniversitesi 'nde bir günlük eğitim verdi. Akreditasyonun önemine dikkat çeken Weber, FIBAA olarak üniversitelere araştırmalarında destek olduklarını belirtti.Üniversitelerin verdikleri eğitimi göstermek için ulusal ve uluslararası bağımsız kurumlardan alınan kalite belgesi akreditasyon dünyada çeşitli kuruluşlar tarafından veriliyor. Hukuk ve sosyal bilimler de dahil ekonomi ve yönetim üzerine programları denetleyen Almanya merkezli The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) da bu kuruluşlardan biri. Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen program kapsamında FIBAA'dan Uzman Lars Weber, üniversite yetkililerine bir günlük eğitim verdi. Marma Otel'de düzenlenen program, akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördü."ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTACAK"Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bir, Meslek Yüksekokulu'nun ise 3 akreditasyonu olduğunu hatırlatan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, "YÖK, bundan sonraki tercih kılavuzlarına her programın hangi kuruluştan akredite edildiğine dair bilgiler yükleyecek. Bu da öğrenci adaylarının tercihlerini etkileyecek. Bu anlamda YÖK'ün çok ciddi çalışmaları var. Bizim hedefimiz, hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bütün fakültelerimiz, yüksek okullarımız ve meslek okullarımızda yürütülen bütün programlar için akredite olmak. Uluslararası akreditasyon kuruluşlarıyla da ilişkiler kurmak istiyoruz. Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite edildiğimizde de uluslararası öğrenci sayısında çok ciddi şekilde artış yaşanacağını düşünüyoruz" dedi.Akreditasyonun Türk öğrenciler için de pek çok yararı olacağını hatırlatan Prof. Dr. Belma Akşit, "En önemlisi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınmış bir yerden mezun olmak. Programların çok ciddi bir şekilde biçimlendirilmiş olması ve dünyada o programla ilgili neler yapılıyorsa onların yakından izlenip dünya standartlarına uygun düzeye yaklaşmayı getiren bir olay" diye konuştu."FIBAA OLARAK ARAŞTIRMALARA DESTEK OLUYORUZ" Türkiye 'de eğitimcilerin son zamanlarda uluslararası akreditasyonu araştırmaya başladıklarını ifade eden Lars Weber ise akreditasyonun bir üniversiteye sağlayacağı faydaları şu sözlerle açıkladı:"Bizim isteğimiz hem akreditasyon, hem iş birliği hem de tanınma çalışmalarını sağlayabilmek. Biz de bu konudaki hizmetlerimizi Avrupa standartlarında sağlıyoruz ve üniversitenin araştırmalarına da destek oluyoruz. Biz bu tarama programları içerisinde aradığımız akreditasyona baktığımız zaman belli başlı bilgilerin de sağlanması gerekiyor. Özellikle çalışma programları içerisinde bu derslerin nasıl olduğu, yönetimin nasıl gerçekleştirildiği, yönetimin nasıl olduğu, akademik çevrenin nasıl işlediği gibi belli başlı konuların bize iletilmesi gerekiyor. Biz de bununla ilgili desteği sağlıyor, aynı zamanda bunun kalite güvencesini de sağladıktan sonra bununla ilgili tamamlanması gereken belge ve süreçleri ilgili kurumlara iletiyoruz." - İstanbul