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Maltepe Üniversitesi'nde dijitalleşen dünyada açık eğitim sempozyumu

1 saat önce

Maltepe Üniversitesi'nde dijitalleşen dünyada açık eğitim sempozyumuİSTANBUL - Maltepe Üniversitesi ve Oldenburg Üniversitesi Açık Eğitim Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu yapıldı.

Maltepe Üniversitesi'nde dijitalleşen dünyada açık eğitim sempozyumu

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi ve Oldenburg Üniversitesi Açık Eğitim Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu yapıldı.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye'de Yeni YÖK ve Vizyon 2023 bağlamında bu iki eğilime yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 12 - 14 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumda, gerçekleştirilen açık eğitim çalışmaları ve dijitalleşen dünyada yapılması gerekenler ulusal ve uluslararası uzmanlarla tartışılmak üzere masaya yatırılacak.

Maltepe Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Marma Hotel İstanbul Aisa'daki sempozyuma dünyanı farklı ülkelerinden uzmanlar katıldı.

Sempozyumda konuşan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, "Açık eğitim ile ilgili ve dijitalleşme som derece önemli bir konu. Uluslararası bir sempozyum bu. Yurt dışında bir çok konuğumuz var. Farklı üniversitelerden bir çok konuğumuz var. Özellikle de yeni YÖK bağlamında ve vizyon 2023 bağlamında Türkiye'de bu konuya çok önem verilmeye başlandı. ve bu alanda da bir çok çalışmalar yapılmaya başlandı. Teknoloji çok hızla ilerliyor. Dijitalleşme de hepimizin hayatına hızla girmeye başladı. Eğitim alanı da bundan nasibini alacaktı. Bugünkü toplantının amacı hem ulusal hem de uluslararası uzmanların ne yaptıklarını dinlemek, bir birimizden öğrenmek büyük ölçüde de bir yol haritası çizmek" şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın,"Dünyanın hemen hemen her kıtasından katılımcı var. Uzmanlarla birlikte dijitalleşmeden neyi anlamalıyız, dijitalleşme nedir? Bunun üzerine tartışıyoruz. Sonra da eğitimde açıklık olarak dijitalleşmeyi kullanırken neler yapmamız gerekir. Bunlar üzerinde odaklanacağız. Tüm dünyada herkes, bütün üniversiteler, bütün kurumlar bir şekilde dijitalleşiyor. Aynı zamanda bir de açıklık kavramı var. Olabildiğince artık herkes kendi bilgisini, kendi deneyimini tüm dünya ile paylaşılması istiyor. Böylece artık ortak bir akıl geliştirmiş oluruz" dedi.

Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma ve uygulamalara yön verecek yeni yol haritaları ve farkındalığın arttırılması üzerine sunum ve panellerin gerçekleştirileceği sempozyuma katılım ücretsizdir.

Maltepe Üniversitesi'nde dijitalleşen dünyada açık eğitim sempozyumu

Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Eylül, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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