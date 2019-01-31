Son Dakika Haberleri: Maltepe Üniversitesi'nden "İstanbul" Temalı Kısa Film Yarışması

Maltepe Üniversitesi'nden "İstanbul" Temalı Kısa Film Yarışması

1 saat önce

Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi, "İstanbul" temalı kısa film yarışması düzenleyecek.

Maltepe Üniversitesi'nden
Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi, "İstanbul" temalı kısa film yarışması düzenleyecek.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" 10-11 Nisan'da Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde yapılacak.

İstanbul üzerine yazılmış eserlerin ve kahramanların konuşulacağı festivalde bu yıl ilk defa kısa film yarışması düzenlenecek. Tarihsel ve kültürel zenginlik olarak dünyanın seçkin kentlerinden olan İstanbul'un edebiyat kitapları üzerinden anlatılmasının yanı sıra kısa filmlerle de gözler önüne serilebileceği fikrinden hareketle düzenlenen yarışmada, İstanbul bir "roman kahramanı" olarak ele alınacak.

Yarışmacı, bir romandan esinlenebilecek ya da konuyla ilgili yeni bir "roman kahramanı" tasarlayabilecek. İlk üç filmin ödüllendirileceği yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 17 Mart olarak belirlendi.

"Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 1. Kısa Film Yarışması"na kabul edilen filmler, ana jürinin karşısına festival haftasında çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri

Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe Üniversitesi'nden "İstanbul" Temalı Kısa Film Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]