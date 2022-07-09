Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten görev yapan Prof. Dr. Kamil Çolak; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten görev yapan Prof. Dr. Ali Bilgin yerine Prof. Dr. Yusuf Yılmaz atardı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde ise yeniden Prof. Dr. Akın Levent, rektör olarak atandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Edibe Sözen, Güncel, Son Dakika

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