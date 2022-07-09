Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı

09.07.2022 07:57
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen'i atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen'i atadı.

İstanbul Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine rektör ataması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

İstanbul Maltepe Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Başkanı ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen rektör olarak atandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten görev yapan Prof. Dr. Kamil Çolak; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten görev yapan Prof. Dr. Ali Bilgin yerine Prof. Dr. Yusuf Yılmaz atardı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde ise yeniden Prof. Dr. Akın Levent, rektör olarak atandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Edibe Sözen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 08:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement