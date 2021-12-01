MALTEPE VE KARTAL'DA LODOS NEDENİYLE BATAN GEMİLER KURTARILMAYI BEKLİYOR - Son Dakika

MALTEPE VE KARTAL'DA LODOS NEDENİYLE BATAN GEMİLER KURTARILMAYI BEKLİYOR

İSTANBUL'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal'da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor.

İSTANBUL'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal'da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor. İstanbul'da üç gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor. Maltepe'de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü. Kartal'da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.

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