MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

30.03.2022 21:49

MALTEPE ve Ümraniye'deki birçok noktada gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş denetimlerinde şüpheli bulunan kişilerin üst araması ve kimlik kontrolleri yapıldı.

MALTEPE ve Ümraniye'deki birçok noktada gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş denetimlerinde şüpheli bulunan kişilerin üst araması ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Maltepe ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş denetimlerine çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimlerde cadde, sokaklar, eğlence mekanlarının bulunduğu umumi alanlar ve kafelerde ekipler, şüpheli görülen kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamalarını yaptı. Ümraniye'de oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar tek tek durdurularak arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlere Şube ekipleri de destek verdi.

MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI
MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI
MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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