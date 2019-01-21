Son Dakika Haberleri: Maltepeli Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu

Maltepeli Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu

1 saat önce

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, 21 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği "Sömestr Tatili Çocuk Şenliği", coşkulu başladı.

Maltepeli Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu, System.String[]
Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, 21 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği "Sömestr Tatili Çocuk Şenliği", coşkulu başladı.

Şenliğin açılışına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, beş yıldır çocuklar için ücretsiz tiyatro etkinlikleri düzenlediğini belirterek, "Bu etkinliklerimizle amacımız, yarın Türkiye'yi yönetecek sizleri, sanatla bir araya getirmektir. Sizden iki şey bekliyoruz. Annemizi, babamızı ve öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Derslerimize çok iyi çalışıyoruz. Hepinize güzel bir tatil diliyorum" dedi. Şenlik, Mavi Kumpanya oyuncularının "Susam Sokağı" isimli oyunuyla başladı. Volkan Taha Şeker'in yazıp yönettiği oyunda, kardeşliğin ve sevginin sokağı Susam Sokağı'ndan bir öyküye yer verildi. Oyun bitiminde çocuklara, maskotlar, palyaçolar, sevilen masal kahramanları eşliğinde yüz boyama yapılarak, balon dağıtıldı. Çocuklar, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunan etkinlikler ile tatilin keyfini çıkardı.

Çocuk masalları yazarı, dramaturg Pınar Merterkek de, "Kendi Masalını Kendin Yaz, Kendin Anlat" isimli atölye çalışmasıyla çocuklar ile bir araya geldi. Merterkek, geliştirdiği formatıyla Türkiye'de bir ilk olan çalışmasını Maltepeli çocuklar ile gerçekleştirdi. Masalın çocuk gelişimine katkısından yola çıkan Merterkek, çalışmanın birinci modülünde, "Dans Eden Arılar" isimli masalını çocuklara canlandırarak, anlattı. İkinci modülde ses, nefes, imaj, role bürünme teknikleri ve drama ile her çocuğun sahne üzerinde anlattığı masalını, ekip arkadaşları canlandırdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

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