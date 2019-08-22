Son Dakika Haberleri: Maltepeli çocuklar, sosyal medyayı bırakıp sokağa koştular
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Maltepeli çocuklar, sosyal medyayı bırakıp sokağa koştular

1 saat önce

Son zamanlarda hızla artan sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı Maltepe Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenledi.

Maltepeli çocuklar, sosyal medyayı bırakıp sokağa koştular, System.String[]

Son zamanlarda hızla artan sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı Maltepe Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenledi. Belirlenen 3 mahallede, çeşitli eğitsel oyun ve yarışmalar düzenlendikten sonra katılımcılara sosyal medyanın zararları hakkında bilgi verildi.


Maltepe Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürlüğü, sosyal medya bağımlılığına karşı duyarlılık oluşturulması amacıyla "Sosyal medyadan sosyal meydana" adlı bir etkinlik düzenleyerek çocukları sokağa davet etti. İlki 20 Ağustos Salı günü Başıbüyük'te yapılan etkinlikte, masa tenisi, badminton, dart, satranç branşlarında çeşitli eğitsel oyun ve yarışmalar düzenlendi. Maltepeli çocukların büyük bir ilgi gösterdiği etkinlik, 21 Ağustos Çarşamba günü Esenkent Özgecan Aslan Parkı, 22 Ağustos Perşembe günüyse Zümrütevler Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nda devam eden organizasyonlarla son buldu. Etkinlikler sonrası çocuklara, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili mücadele eğitimi de verildi. Etkinlikten oldukça memnun ayrılan çocuklar, bu tür etkinliklerin sık sık tekrarlanmasını istedi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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