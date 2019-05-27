Son Dakika Haberleri: Maltepeli çocukların çömlek keyfi

Maltepeli çocukların çömlek keyfi

4 saat önce

Maltepe Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, unutulmaya yüz tutan çömlek sanatıyla eğlenerek, çömlek yapımını öğrendiler.

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Maltepe Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, unutulmaya yüz tutan çömlek sanatıyla eğlenerek, çömlek yapımını öğrendiler. Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler, killerle oynayarak hünerlerini sergilediler.

Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören 184 çocuğa, unutulmaya yüz tutan Türk el sanatlarından olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan çömlek sanatıyla ilgili uygulamalı eğitim verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı ve Somut Olmayan Kültür Mirası Çömlek Sanatı Miras Taşıyıcısı Osman Yıldız ve İftariye Atalay tarafından verilen eğitimlerde çocuklar, eğlenerek, çömlek sanatının inceliklerini öğrendi. Çocukların el ve göz koordinasyon yeteneklerinin arttırılması ve bilişsel gelişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan etkinliklerde çocuklar, killerle değişik desenler yaparak, yeteneklerini konuşturdular.

Başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde çömlek sanatı eğitimleri, 29 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:33 Kaynak: İHA
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