Son Dakika Haberleri: Maltepeli Gençler Sokaktaki Dostları İçin Boyadılar

Maltepeli Gençler Sokaktaki Dostları İçin Boyadılar

1 saat önce

Belediyenin de verdiği destekle engelleri birer birer aşan Maltepe'nin özel çocukları, belediye tarafından hazırlanan kedi evlerini, rengarenk boyayarak sokaktaki can dostlarına yardım eli uzattı.

Maltepeli Gençler Sokaktaki Dostları İçin Boyadılar, System.String[]
Belediyenin de verdiği destekle engelleri birer birer aşan Maltepe'nin özel çocukları, belediye tarafından hazırlanan kedi evlerini, rengarenk boyayarak sokaktaki can dostlarına yardım eli uzattı.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çok özel konuklar ağırladı. Maltepe Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nden gelen otizm ve down sendromlu 4 öğrenci, sokaktaki can dostları için, belediye tarafından hazırlanan kedi evlerini boyadı. Sosyal duyarlılık geliştirmek, özel çocukların topluma katılımını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte çocukların öğretmenleri de hazır bulundu. Etkinlikte oldukça neşeli olduğu gözlenen öğrenciler, rulolarını alarak seçtikleri boyalarla kedi evlerini boyamaya koştu. Öğrenciler, boyamayı tamamladıktan sonra öğretmenleri ve belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maltepe Belediyesi son 5 yılda yaptığı çalışmalarla 700'ye yakın kedi evi ve köpek kulübesiyle 500'ye yakın hayvan suluğu montajı gerçekleştirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

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