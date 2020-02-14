Maltepeli kadınlara sağlık eğitimi - Son Dakika
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Maltepeli kadınlara sağlık eğitimi

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, kadın sosyal yaşam merkezlerinde kadın sağlığı eğitim programına başladı.

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Maltepe Belediyesi, kadın sosyal yaşam merkezlerinde kadın sağlığı eğitim programına başladı.


Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Kadın Sağlığı Eğitimi Programı" (KSEP) çerçevesinde kadınların kendi benliklerini tanımaları, hem fiziksel hem psikolojik olarak beden ve ruh bütünlüklerini sağlamaları adına 3 aylık bir eğitime başladı. Psikolog eşliğinde sürdürülen eğitimlerde kadınlara üreme organları, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, kadının sahip olduğu haklar, çocuk-ergenlere yönelik bilgiler yer alıyor. Eğitimler esnasında kadınlar, her hafta ikişer konu başlığıyla ilgili oyun ve paylaşımlarla bilgilerini pekiştirecekler. Program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.


Eğitime katılmak isteyen kadınlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 0216 458 99 99, dahili: 2030-2040 numaralı telefonlarına ulaşarak kayıtlarını yaptırabilecek. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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