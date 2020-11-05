Maltepeli kadınlara "Temel Mağazacılık" eğitimi - Son Dakika

Maltepeli kadınlara "Temel Mağazacılık" eğitimi

05.11.2020 13:13
Maltepeli kadınlara

Maltepe Belediyesi, Boyner Grup Akademi işbirliğiyle hazırladığı "Temel Mağazacılık Eğitim Programı"na 20 kadınla başladı.

Maltepe Belediyesi, Boyner Grup Akademi işbirliğiyle hazırladığı "Temel Mağazacılık Eğitim Programı"na 20 kadınla başladı. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve pandemi dolayısıyla online olarak verilen eğitimlerde, 18-45 yaş arası Maltepe'de ikamet eden kadınların iş hayatına katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Boyner Grup Akademi ile ortaklaşa, ilçede oturan 18 - 45 yaş arası kadınlara yönelik "Temel Mağazacılık Eğitim Programı" hazırladı. Pandemi dolayısıyla online platformdan verilen ve 3 ay boyunca sürecek eğitimlere 20 kadının katılıp mezun olması hedeflendi. Bu kapsamda bu sene ilki gerçekleştirilen ve Türkiye'de kadın çalışan oranını arttırılmasını hedefleyen programda, her biri alanında uzman yöneticiler ve Boyner Grup Akademi eğitmenleri tarafından hazırlanan şu konulara yer verildi: "Dünyada ve Türkiye'de Perakende Sektörü", "Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ve Servis Standartları", "Görsel Düzenleme", "Omni Channel & E- Ticaret".

Perakende sektöründe çalışmak isteyen, mağazacılıkta kariyer hedefleyen ve mağazacılığa ilgi duyan kadınlara eğitimler 12 hafta sürecek bir program eşliğinde verilecek ve programdan mezun olacak kadınlar perakende sektöründe istihdam edilmek üzere hazır olacak. - İSTANBUL

Maltepeli kadınlara Temel Mağazacılık eğitimi

Maltepe Belediyesi, Mağazacılık, Maltepe, Boyner, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepeli kadınlara 'Temel Mağazacılık' eğitimi - Son Dakika


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