Son Dakika Haberleri: Maltepeli Kadınlardan 8 Mart'a Özel Kurabiye

Maltepeli Kadınlardan 8 Mart'a Özel Kurabiye

59 dakika önce

Maltepe Belediyesi Kadın Girişimcilik Mutfağı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kurabiyeler hazırlayarak Maltepe'nin sokaklarında ikram etti.

Maltepeli Kadınlardan 8 Mart'a Özel Kurabiye, System.String[]
Maltepe Belediyesi Kadın Girişimcilik Mutfağı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kurabiyeler hazırlayarak Maltepe'nin sokaklarında ikram etti.

Maltepeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladıkları kurabiyeleri ilçenin değişik noktalarında vatandaşlara ikram etti. Maltepe Belediyesi'nin, kadınların sosyal hayata katılması ve kadın istihdamının arttırılmasını hedefleyen Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağında eğitim alan kadınların hazırladığı birbirinden leziz kurabiyelerin dağıtımı, Kadın Girişimcilik Mutfağının Altıntepe Mahallesi'ndeki merkezinde başladı. Maltepe Belediyesi çalışanları ikramlarına Altıntepe, Küçükyalı, Girne, Cevizli Mahallesi'nde ve Adnan Kahveci Parkı'ndaki esnafı ziyaret edip, vatandaşlar ile bir araya gelerek devam etti. Ziyaretler esnasında, Maltepeli kadınların Dünya Kadınlar Günü de kutlandı. Küçükyalı ve Girne semt pazarında da, hazırlanan kurabiyeler dağıtıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:14 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Maltepe, Maltepe Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Bakan Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepeli Kadınlardan 8 Mart'a Özel Kurabiye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]