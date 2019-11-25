Son Dakika Haberleri: Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
Son Dakika Güncel Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi - Son Dakika

Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

6 saat önce

Başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Maltepe Belediyesine bağlı 9 kreşte eğitim gören çocuklar, Göztepe Çocuk Trafik Parkı'na giderek otomobillerin koltuğuna oturdu ve trafik kurallarını uygulayarak öğrendi.

Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi, System.String[]

Başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Maltepe Belediyesine bağlı 9 kreşte eğitim gören çocuklar, Göztepe Çocuk Trafik Parkı'na giderek otomobillerin koltuğuna oturdu ve trafik kurallarını uygulayarak öğrendi.


Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde eğitim gören 3-4 yaş grubu yaklaşık 250 miniğe, önce trafik levhaları ve güvenlik bilgileriyle ilgili interaktif bir sunum verildi. Burada eğitmenlerini can kulağıyla dinleyen çocuklar, daha sonra parkura geçerek direksiyon başına oturdu. Otomobillere binerken oldukça eğlenceli olduğu gözlemlenen çocuklar, parkurda trafik kurallarını uygulayarak öğrendi. Yer yer zorluk yaşayan ve kuralları ihlal eden miniklere, görevli trafik polisleri de yardım ederek kuralları doğru biçimde uygulamalarını sağladı. Çocuklara kreş sorumluları ve öğretmenler de eşlik etti. - İSTANBUL

Zübeyde Hanım, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu 5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]