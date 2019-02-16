Maltepeli Miniklere, Sağlıklı Beslenmenin Önemi Anlatıldı
1 saat önce
Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bugün gösterimini yaptığı "Sağlıklı Beslen, Hasta Olma" isimli çocuk oyununda, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı.
Maltepe Belediyesi
'nin Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi'nde bugün gösterimini yaptığı "Sağlıklı Beslen, Hasta Olma" isimli çocuk oyununda, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı.
Mavi Kumpanya oyuncularının gösterimini yaptığı oyunu Ece Şeker yazıp yönetti. Oyunda hamburger ve kolayı çok sevip her öğünde bunları yemek isteyen Enes'in öyküsü sahnelendi. Anne
ve babasının mükemmel bir yöntemle beslenme alışkanlıklarını değiştirdiği Enes'in öyküsünü minikler ilgiyle izledi. Oyunda çocuklara sebze ve meyve yeme alışkanlığı kazandırmak için doğru yöntemi seçiyor muyuz sorusuna da yanıt arandı. Oyunda rol alan Gizem Genç
, Melis Fırat
, Ömer Aydil, Oğuzhan Tunçer, Büşra Çelik, sahne performanslarıyla minik izleyicilerin alkışlarını topladı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:02 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
Ekrem İmamoğlu Patates Tezgahının Üstünde Miting Yaptı
Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim