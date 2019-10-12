Son Dakika Haberleri: Maltepeli öğrenciler 'sıfır atık' için yarışacak
Son Dakika Güncel Maltepeli öğrenciler 'sıfır atık' için yarışacak

Maltepeli öğrenciler 'sıfır atık' için yarışacak

1 saat önce

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde 14 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Plogging (koşarak çöp toplama) Yarışması düzenleyecek.

Maltepeli öğrenciler 'sıfır atık' için yarışacak, System.String[]

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde 14 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Plogging (koşarak çöp toplama) Yarışması düzenleyecek.


Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığına bağlı Genç TEMA Kulübü, Hayvan Dostları Kulübü, İletişim Kulübüyle Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü öğrencileri işbirliği yaparak 14 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Plogging (koşarak çöp toplama) Yarışması düzenleyecekler. Yapılan bilgilendirmede; öğrenciler ilk yarışı Maltepe Üniversitesi çevresindeki Başıbüyük Ormanlarının belli bir alanının çöplerden temizlenmesiyle başlayacak ve ardından 'sıfır atık' duyarlılığının oluşturulması amacıyla toplanan çöpler ayrıştırılacak.


Beş takımın mücadele edeceği yarışmada, yarışmacılar ayrıştırmayı doğru yapabilmek için yarışma öncesinde ÇEVKO'nun 'atık ayrıştırma semineri'ne katılıp bilinçli bir yarış için hazırlanacaklar.


Ayrıca projeye, İstanbul Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü (OGM), Maltepe Kent Konseyi ve ÇEVKO destek verecek. - İSTANBUL

Maltepe Üniversitesi, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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