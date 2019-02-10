Maltepeliler Başkan Ali Kılıç'la Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe'de yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç, 18 mahalleden binlerce Maltepeli ile CHP'nin Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe'de yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç, 18 mahalleden binlerce Maltepeli ile CHP'nin Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına katıldı.



Gece Maltepe'den otobüslerle coşku içerisinde yola çıkan vatandaşlara Başkan Ali Kılıç da eşlik etti. Yol boyunca "Maltepe Seninle Gurur Duyuyor", "Gençlik Gelecek, Gelecek Seninle Güzelleşecek", "CHP Çatımız Ali Başkanımız" ve "Ali Kılıç'la Yola Devam" sloganları atılırken, yeni seçim şarkısı "Ali Kılıç'la Bir Daha" da otobüslerde çalındı. Maltepelilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkı çalınırken Ali Kılıç vatandaşları selamladı.



Başkan Kılıç, yola çıkmadan önce yaptığı konuşmada, "Halkımızla bu şerefli yola çıkmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu daha başlangıç. Maltepe'ye yapacağımız hizmetler siz değerli halkımızın takdirleriyle sürecektir. İnşallah aday tanıtım toplantımızı da başarıyla atlattıktan sonra Pazartesi gününden itibaren ilçemizde sokaklara çıkacağız. 5 yıldır hem çalışanlarımın hem de sizlerin desteğiyle başarıyla sürdürdüğümüz ve birçok ilki gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza sizlerin de teveccühüyle devam edeceğiz. Bundan en ufak bir kuşkum yoktur. İyi ki varsınız. Ankara bizi bekliyor" dedi.



Kılıç, konuşması sonrası tek tek tüm otobüsleri ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Maltepeliler de Kılıç'a desteklerinin süreceğini ifade ederek, Maltepe'nin rotasının belli olduğunu ifade etti.



Ankara yolundaki coşku, aday tanıtımının yapıldığı salonda doruğa ulaştı. Salonu sloganlarla inleten Maltepeliler, açtıkları pankartlarla da yeniden aday gösterilen Ali Kılıç'a sahip çıktılar. Maltepelilerin coşkulu sloganları salondan büyük alkış aldı. - İSTANBUL

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