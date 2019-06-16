Son Dakika Haberleri: Maltepeliler, sokak hayvanları için bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Maltepeliler, sokak hayvanları için bir araya geldi

58 dakika önce

Maltepe Belediyesi, 'Sokak hayvanları için el ele' isimli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Maltepeliler, sokak hayvanları için bir araya geldi, System.String[]
Maltepe Belediyesi, 'Sokak hayvanları için el ele' isimli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sokak hayvanlarına destek amacıyla yapılan etkinlikte, sokak hayvanlarına verilmek üzere ücretsiz mama dağıtıldı. Etkinlikte köpeklerin koşu ve stil yarışmalarında boy göstermeleri ise renkli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi 'Sokak hayvanları için el ele' ismiyle düzenlediği anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda hayvan sahibi ve hayvansever buluştu. Etkinliğe katılanlara, sokak hayvanlarına verilmek üzere ücretsiz mama dağıtıldı. Ücretsiz mama dağıtımının yanı sıra, havaların ısınmasıyla beraber sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara da dikkat çekildi. Aynı zamanda alışveriş ve tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlikte katılımcılar hoşça vakit geçirdi.

Anlamlı etkinlikte köpekler için de çeşitli yarışmalar düzenlendi. Köpekler, içerisinde yumurta bulunan kaşıklar ile koşu yarışı yaptı. Ardından düzenlenen stil yarışmasında köpekler birbirinden farklı kıyafetlerle boy gösterdi. Yarışmadaki en stil sahibi 3 köpek, jüri tarafından seçilerek belli oldu. Müziğin, yarışmaların bolca olduğu ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlik adeta festival havasında geçti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:07 Kaynak: İHA
Maltepe Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepeliler, sokak hayvanları için bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]